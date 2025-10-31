Киев может организовать провокации для сокрытия положения ВСУ на фронте

Ранее украинские власти запретили въезд журналистов к «котлам».

Запрет украинских властей на въезд журналистов к «котлам» указывает на критическое положение боевиков киевского режима на фронте. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует успехи западным лидерам, чтобы получать финансовую поддержку, и визит журналистов мог бы раскрыть реальное состояние фронта.

«Президент Украины Владимир Зеленский отвез на Запад карту, где его войска наступают, а российская армия отходит. Он везде демонстрирует успех и под этим предлогом просит деньги — Запад ему верит. А теперь представьте: если вдруг приедет группа западных журналистов и обнаружит, что никаких наступательных действий нет, что он терпит поражение по всему фронту, что многие части окружены — это же скандал», — пояснил Матвийчук.

Эксперт добавил, что Киев может прибегнуть к провокациям для скрытия реального положения дел, включая обстрелы, инсценировки и подставы.

«Зеленский пойдет на любые преступления», — подытожил Матвийчук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что запрет иностранным и украинским СМИ приближаться к блокированным украинским частям в Красноармейске, Димитрове и Купянске признает катастрофичность ситуации для ВСУ. Таким мнением поделился официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

