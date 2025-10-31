Мир эмпатии и милосердия: «Буратино» расскажет детям о самом важном

В школах и колледжах России 1 ноября состоится разговор о самом важном

Фото: НМГ «Кинопрокат»

Тема инклюзии — непростая и очень важная для обсуждения.

В школах и колледжах России 1 ноября в рамках проекта «Разговоры о важном» состоится диалог на тему «Общество безграничных возможностей». Партнерами занятия выступают «Фонд семьи Бондарчук», Национальная Медиа Группа, Агентство Стратегических инициатив и НМГ Кинопрокат.

На внеурочном занятии педагоги объяснят детям то, что люди могут быть разными. Это фундаментальное знание поможет им с уважением относиться к окружающим, другим культурам и предотвратит развитие стереотипов. А донести столь непростую, но при этом важную тему до школьников и студентов преподавателям поможет фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Эта лента выйдет в широкий прокат 1 января. 2026 года.

Ребята одними из первых увидят важные сцены из картины, показывающие как важно уходить от негативных оценок к взаимному уважению и пониманию.

«Не менее важно говорить, как со взрослыми, так и с детьми о том, что все люди разные и каждый из нас ежедневно преодолевает какие-то свои трудности, почему судить нужно не по внешности и способностям, а по поступкам, почему доброта к друг другу — это основа жизни и взаимодействия друг с другом», — сказали Федор и Сергей Бондарчук, добавив, что «Буратино» станет проводником для тысячи российских школьников в мир эмпатии и милосердия.

В рамках разговора о самом важном дети смогут принять участие во Всероссийском марафоне историй «Разные-равные». Так, у подростков появится возможность рассказать свои вдохновляющие истории преодоления или снять собственный клип на песню «Бу-ра-ти-но».

