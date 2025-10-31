Сестер задержали из-за наркотиков, отправленных по ошибке соседке

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

В Великобритании две сестры, занимавшиеся продажей наркотиков, были задержаны после того, как по ошибке отправили соседке посылку с каннабисом сумму около 10 тысяч фунтов стерлингов (около одного миллиона рублей). Об этом сообщает Mirror.

Сестры, 32 и 26 лет, признали в суде, что участвовали в поставках наркотиков. Их незаконная деятельность была раскрыта после того, как соседка получила вакуумно запакованные пакеты с запрещенными веществами и передала их полиции.

Следствие установило, что младшая сестра управляла линией сбыта и разослала свыше 2,5 тысячи рекламных сообщений потенциальным покупателям. В ходе обысков у женщин нашли телефоны, электронные весы со следами кокаина и сверток с марихуаной в сумке Louis Vuitton.

По данным прокуратуры, в преступную схему женщин втянул их знакомый, уже отбывающий шестилетний срок по аналогичным обвинениям. Суд учел, что мужчина оказывал на сестер давление и применял к ним насилие.

Судья признал, что преступления могли бы повлечь реальные сроки — до шести лет заключения. Однако, учитывая их зависимость от их знакомого и заботу о детях, которые есть у обеих сестер, он назначил два года условно, 100 часов общественных работ и 20 дней реабилитационной программы.

Сестры расплакались, услышав приговор, и пообещали начать жизнь с чистого листа.

