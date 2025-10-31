В Екатеринбурге задержан мужчина, обезглавивший собственную мать

Фото: СКР Свердловской области

Ее голову ранее нашли в лесопарковой зоне города.

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли жестокое убийство женщины, тело которой было обнаружено в одном из лесопарков. Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, подозреваемым оказался 20-летний сын погибшей.

По предварительным данным, между молодым человеком и матерью длительное время сохранялись напряженные отношения. После задержания он показал следователям место, где находилось тело, личные вещи женщины и пакет с ее головой, спрятанный примерно в двухстах метрах от места преступления.

Следствие рассматривает версию, что сын заманил мать в парк под предлогом помочь ей с переездом в новую съемную квартиру. Молодой человек, вероятно, решился на преступление из-за постоянных упреков со стороны матери.

После убийства он рассказал о случившемся двум родственникам, которые испугались сообщить о преступлении в полицию. Позднее, когда оперативники установили его личность, подозреваемый признался в содеянном и сообщил, что ранее забивал домашний скот, поэтому «привык к подобным действиям».

В настоящее время злоумышленник помещен в изолятор временного содержания УМВД по Екатеринбургу. Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.

