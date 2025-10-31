Мантуров объяснил, зачем откладывают введение новых правил утильсбора

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Цель — не ограничение рынка, а стимулирование локального производства.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что у российских властей нет задачи «закрыть» рынок через обновление правил утильсбора, так как отсутствие конкуренции замедлит развитие отечественного автопрома. Его слова приводит РИА Новости.

«Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика», — отметил Мантуров, комментируя высказывания о якобы заградительном характере новых расчетов.

Мантуров подчеркнул, что нововведения не оказывают заметного влияния на стоимость российских автомобилей, поскольку производители получают государственные субсидии. В то же время изменения могут затронуть цену частного ввоза иностранных машин, особенно «санкционных». Мантуров добавил, что такие схемы поставок снижают привлекательность российского рынка для компаний, инвестирующих в развитие сервисной инфраструктуры.

Утилизационный сбор действует в России с 2012 года и взимается с производителей или импортеров транспортных средств за их последующую переработку. В сентябре Минпромторг предложил реформировать систему, установив прогрессивную шкалу, привязанную к мощности двигателя. При этом льготы сохраняются для физлиц, ввозящих авто до 160 лошадиных сил для личного пользования.

Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 1 ноября. Однако после обращения «Деловой России» и митинга против новых ставок во Владивостоке Денис Мантуров поручил ведомству перенести срок. В итоге Минпромторг подтвердил: изменения начнут действовать с 1 декабря.

