Количество жертв «Ангарского маньяка» достигло 91

Стало известно, что в 2008 году Михаил Попков убил двух 27-летних женщин.

Следственное управление СК России по Иркутской области завершило расследование еще одого уголовного дела в отношении «Ангарского маньяка» Михаила Попкова. Теперь число его жертв составляет 91 человека. В суд передали материалы обвинения по делу об убийстве двух 27-летних женщин.

Следствие считает, что в августе 2008 года Попков остановился на Московском тракте в Ангарске заменить пробитое колесо и встретил двух незнакомок. Маньяк завязал разговор и ему показалось, что собеседницы были под наркотиками.

Пока одна из жертв находилась в салоне его машины, убийца задушил вторую веревкой, после чего выволок ее подругу на улицу и умертвил ее таким же способом. Попков полностью признал вину. Маньяк остается под стражей, пока его судят за многочисленные убийства.

Бывший милиционер Михаил Попков был задержан в 2012 году. Он начал совершать убийства в 1992-м году, а в 2015-м его осудили на пожизненное заключение за доказанных 22 убийства. Со временем раскрывались остальные преступления. «Ангарский маньяк» считается самым кровавым за всю историю России и СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Попков сломал одной из своих жертв десять ребер.

