Вспоминая погибших: десять лет трагедии над Синаем
Пассажиры рейса из Египта стали жертвами теракта.
В Петербурге вспоминают жертв трагедии над Синаем. Люди собираются в храмах и молятся обо всех погибших. В этот день десять лет назад террористы взорвали российский самолет. Погибли 224 человека, большинство из них — петербуржцы.
Борт «Когалымавиа» вылетел из Египта в Санкт -Петербург и пропал с радаров спустя 23 минуты. Обломки Airbus нашли в тот же день. Выдвигали разные версии авиакатастрофы. Но в середине ноября в ФСБ подтвердили — это был теракт. В хвостовой части сработало самодельное взрывное устройство. Ответственность взяла на себя группировка, которая связана с запрещенным «Исламским государством».*
* — ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в РФ.