Вспоминая погибших: десять лет трагедии над Синаем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пассажиры рейса из Египта стали жертвами теракта.

В Петербурге вспоминают жертв трагедии над Синаем. Люди собираются в храмах и молятся обо всех погибших. В этот день десять лет назад террористы взорвали российский самолет. Погибли 224 человека, большинство из них — петербуржцы.

Борт «Когалымавиа» вылетел из Египта в Санкт -Петербург и пропал с радаров спустя 23 минуты. Обломки Airbus нашли в тот же день. Выдвигали разные версии авиакатастрофы. Но в середине ноября в ФСБ подтвердили — это был теракт. В хвостовой части сработало самодельное взрывное устройство. Ответственность взяла на себя группировка, которая связана с запрещенным «Исламским государством».*

Ранее 5-tv.ru писал, что авиакомпания «Ангара» закрыла продажу билетов.

Компания, работавшая на Дальнем Востоке и в Сибири, стала лишаться лицензий после авиакатастрофы Ан-24. Крушение произошло в июле этого года в Амурской области. Тогда погибли 48 человек. Пассажиры не раз жаловались на крайнюю изношенность самолетов. Разбившийся борт эксплуатировался почти 50 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — ИГ («Исламское государство», ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в РФ.