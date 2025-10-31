«Молиться за их души»: священник РПЦ высказался о празднующих Хэллоуин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его мнению, заигрывать с языческой символикой нельзя даже в шутку.

Хэллоуин, или канун Дня всех святых, вызывает в нашей стране множество споров из-за сомнительного духовного аспекта праздника. Руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник Владислав Береговой рассказал Life.ru, как к празднованию Хэллоуина относится Русская православная церковь.

Языческие традиции Хэллоуина были заимствованы у западных стран, хотя в наше время те, кто справляет это сомнительное «торжество», и отрицают его мистическую природу.

Тем не менее, стандартная атрибутика кануна Дня всех святых связана с ужасом и страхом, потусторонними и нечистыми силами. Заигрывать с такими темами нельзя даже в шутку, ведь человек — это образ Божий.

«Когда душа чиста, то и внутри больше радости, так что уже нет потребности в тематике зла, пусть даже с веселым контекстом», — объяснил священник.

Православный верующий, принявший участие в праздновании Хэллоуина, обязательно должен исповедаться, а тем, кто воздержался, следует помолиться за души присоединившихся к маскараду близких, заявил Береговой.

Кроме того, взрослым и детям не следует впадать в заблуждение и думать, будто отмечать «славянские» аналоги Хэллоуина — например, Велесову ночь — это благое дело. Здесь имеют место те же языческие традиции, просто в переложении на историю дохристианской Руси.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили ввести административную ответственность для заведений, проводящих тематические мероприятия на Хэллоуин.

