Танцуй! Россиянам предложили новый способ оплаты проезда

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На улицах может появиться новый вид транспорта — «Танцебус».

Компания ESSA 0.0, производящая безалкогольное пиво, представила концепцию «Танцебуса» — городского автобуса, в котором оплату проезда заменит танец. Об этом сообщает Lenta.ru.

По замыслу авторов проекта, пассажиры смогут станцевать на специальной платформе, созданной по принципу танцевальных автоматов. После 30 секунд движений система засчитает оплату. Безопасность обещают обеспечить: танцевальная зона будет располагаться подальше от дверей и проходов, а перед началом участникам предоставят инструкцию.

Маршрут «Танцебуса» предполагает остановки, где можно будет исполнить танец до начала поездки. Транспорт запустят в будние дни, но воспользоваться им смогут только совершеннолетние, предъявившие удостоверение личности.

Разработчики рассчитывают, что физическая активность поможет улучшить настроение россиян и добавить позитива в будни. По расчетам компании, запуск одного автобуса обойдется в 18 миллионов рублей, а создание сети специализированных остановок — еще в 10 миллионов. Общие вложения составят от 45 до 80 миллионов рублей, в зависимости от региона.

С 30 октября по 1 декабря на сайте проекта пройдет голосование, по итогам которого выберут город для пилотного запуска «Танцебуса». Город, набравший более 10 тысяч голосов, станет первым участником инициативы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.