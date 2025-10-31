Уехавший в Израиль Привольнов терпит от прохожих упреки за «Контрольную закупку»

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущий недоволен таким положением дел.

Экс-ведущий федерального канала Антон Привольнов, живущий в Израиле, пожаловался на YouTube-канале, что местные прохожие продолжают напоминать ему о его прежней работе в передаче «Контрольная закупка».

По словам Привольнова, он вступил в перепалку с незнакомыми людьми, которые на улице стали выкрикивать фразы из его старой программы.

«Программы нет уже шесть лет, жизнь изменилась, я живу в Израиле, а люди до сих пор считают, что я делаю «Контрольную закупку“», — отметил телеведущий.

Он добавил, что подобные ситуации вызывают у него обиду, так как публика до сих пор связывает его имя исключительно с этим проектом, хотя с тех пор он сменил страну и образ жизни.

Ранее телеведущий заявлял, что на современном российском телевидении не осталось обаятельных ведущих. По его словам, он следит за российскими каналами, но не может «влюбиться» ни в одного из коллег по цеху.

Ранее Привольнов признавался, что нередко слышит от зрителей вопросы о своей лысине, но менять внешность не собирается. Он отметил, что не стал бы отказываться от нынешнего образа даже ради густых и красивых волос.

По словам журналиста, причина его облысения — наследственность. Он также отметил, что без волос чувствует себя вполне комфортно, ведь уход за длинной прической требует времени и усилий: пришлось бы регулярно посещать парикмахера и заниматься укладкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.