«Его выбросили»: Трамп и Си Цзиньпин исключили Зеленского из переговоров по Украине

Соскин: Трамп и Си Цзиньпин исключили Зеленского из переговоров по Украине

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Бывший советник Леонида Кучмы уверен, что для решения вопросов урегулирования конфликта лидерам США и Китая не нужно участие главы киевского режима.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в южнокорейском Пусане решили не учитывать позицию главы киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении ситуации на Украине. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Его слова приводит РИА Новости.

«Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили. Он даже не понимает», — считает Соскин.

По словам эксперта, ключевые решения, касающиеся урегулирования конфликта, будут приниматься с учетом российских условий, среди которых — нейтральный статус Украины и восстановление официального статуса русского языка.

Соскин также отметил, что по итогам азиатского турне американского президента и встречи в Пусане Зеленский оказался полностью исключен из дипломатических переговоров, связанных с будущим Украины.

Накануне Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели личные переговоры в Пусане. Президент США рассказал, что стороны обсудили украинский кризис и пришли к соглашению о совместных шагах по поиску путей его урегулирования.

