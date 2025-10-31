«Тоска зеленая»: Юлия Барановская рассказала про свое самое необычное свидание

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость встретила красавчика на отдыхе.

Телеведущая Юлия Барановская провела свое самое необычное свидание на Ибице. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

Много лет назад близкая подруга Юлии Барановской пригласила ее на свой день рождения. Праздник проходил на Ибице.

«Я точно знала, что для меня это будет немного скучноватый день рождения, потому что все будут парами. <…> Еду и думаю: «Тоска зеленая», — поделилась Юлия Барановкая.

Несмотря на внутренние противоречия, знаменитость все же прилетела на остров и взяла с собой самое красивое платье.

«Выхожу из лодки и вижу красивого мужчину. И тут я думаю: «По-моему вечер будет не такой скучный, как мне казалось», — сказала Юлия Барановская.

Позже выяснилось, что незнакомца тоже пригласили на торжество. Но ему, как и телеведущей, было неловко идти туда одному. Поэтому на праздник они пошли вместе.

«Мы прекрасно с ним общались весь вечер. Получилось все очень забавно, потому что ни я, ни он не ожидали такой встречи», — сказала Барановская.

Ранее, писал 5-tv.ru, композитор Виктор Дробыш признался, что взрослым радоваться труднее.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.