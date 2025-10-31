В МИД Германии призвали отказаться от ядерных испытаний

Фото: www.globallookpress.com

Глава дипведомства отметил, что Россия соблюдает мораторий.

Все пять ядерных держав мира должны придерживаться моратория на испытания ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Глава дипведомства ФРГ призвал все страны-участницы соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и напомнил, что ни Россия, ни США не проводили такие учения в текущем столетии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва последовательно соблюдает договоренности по вооружениям, в отличие от других стран. Проведенное тестирование «Буревестника» не является ядерным испытанием, подчеркнул он.

Накануне в британской прессе был поднят шум из-за тренировочного запуска подводного оружия «Посейдон». Журналисты назвали разработку «ядерной суперторпедой» и заявили, что она якобы способна создать «радиоактивное цунами».

Президент США Дональд Трамп 30 октября приказал министерству войны немедленно начать испытания стратегического вооружения. Кроме того, после саммита АТЭС американский лидер заявил, что продолжает выступать за ядерное разоружение.

