«Память заблокировала слово «доставка»: Лолита об истории с мошенниками

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Попытка обезопасить себя привела к тому, что певица не смогла принять курьера.

Популярная певица Лолита рассказала, что после истории с мошенниками не может заново начать доверять курьерам. Об этом она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Дне Рождении «Русского Радио».

По словам знаменитости, злоумышленники долго не оставляли ее в покое. После того случая артистка поменяла все пароли и написала множество заявлений, «полностью застраховавшись».

Такая осторожность привела к тому, что в один момент Лолита не смогла принять доставку от крупной компании.

«Мне начала написывать компания **** (служба доставки — Прим. Ред.) получить посылку. Мне звонит курьер, а я на него матом, я же знаю все. Выяснилось, что я забыла, что я на гастролях купила книги по иконописи — три огромные книги, тяжеленные <…>. И они за мной неделю охотились, чтобы я приняла эти книги. Они весят 12 килограммов, чтоб вы поняли. И мне только вчера вручили эти книги, потому что моя память так заблокировала слово „доставка“, что я чуть ли не лишилась очень классных книг», — поделилась артистка.

Потом Лолита рассказала, что решила себя полностью обезопасить, поэтому обратилась за помощью в многофункциональный центр и поставила самозапрет на кредитование.

Юбилейное шоу, посвященное 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» проходит в Москве на сцене «ВТБ Арена» 30 и 31 октября. Свои хиты исполнили Филипп Киркоров, Юрий Антонов, Лолита, Полина Гагарина, Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Валерия, Дмитрий Маликов и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX