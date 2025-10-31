Си Цзиньпин готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из стран Африки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявил о готовности ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран.

Кроме того, в рамках АТЭС китайский лидер призвал участников к сохранению свободной торговли, поддержке промышленности и обеспечению бесперебойных цепочек поставок. Он также выразил устойчивое намерение в создании новых возможностей для развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Саммит АТЭС 2025 проходит с 31 октября по 1 ноября 2025 года в Кенджу, Республика Корея. На встрече представители 19 государств и 2 регионов объединения попытаются выработать общую позицию по вопросам международной торговли, искусственного интеллекта (ИИ), цепочек поставок, демографические проблемы и другие глобальные вызовы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 30 октября рано утром прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров китайский лидер подчеркнул важность сотрудничества двух стран для взаимного успеха и процветания и выразил готовность укреплять основу взаимовыгодных связей. По итогам переговоров Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины против Китая на 10% и назвал их встречу «замечательной».

