Родственники пропавшего в Турции пловца Свечникова приехали в Стамбул

Их цель — убедиться, что исчезнувшего во время заплыва в Босфоре Николая все еще ищут.

Родственники пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова прибыли в Стамбул. Они хотят лично убедиться, что поиски спортсмена продолжаются.

Николай пропал еще 24 августа, во время массового заплыва в Босфоре. После того как состязание завершилось, он не вышел на связь. Мать россиянина дала эксклюзивное интервью «Известиям» и заявила, что готовится подавать в суд на организаторов заплыва.

«Я приехала к адвокату, и мы решаем вопрос об иске к организаторам, потому что организаторами было допущено очень-очень много ошибок. Допустим, мой сын думал, что трекер, который одевают на руку, что он будет действовать всю дистанцию. Оказалось, что он действует только на старт и на финиш. Потом, организаторы тоже почему-то не восприняли всерьез то, что человек пропал. Цель сейчас — хотим, чтобы организаторы понесли какое-то наказание», — рассказала мать Николая Свечникова Галина Свечникова.

Галина Свечникова также добавила, что она против прекращения поисков. Говорит что на воды Босфора — выходят много уличных камер, и данные с них пока никто не изучил.

По одной из версий, Николай почувствовал себя плохо, поплыл в неправильном направлении, добрался до берега, но потерял сознание. Семья надеется, что пловец жив и находится в какой-то из турецких больниц. И готова выплатить вознаграждение тем жителям Стамбула, кто поможет с поисками.

