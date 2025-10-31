Volkswagen несет рекордные убытки

Фото, видео: www.globallookpress.com/Volkswagen; 5-tv.ru

Только за третий квартал убытки составили более миллиарда евро.

Volkswagen столкнулся с рекордными убытками. Немецкий концерн закончил третий квартал в минусе более чем на миллиард евро.

Последний раз такие проблемы были во время пандемии. Теперь же прибыль падает по целому ряду причин. Так, по компании ударил кризис в дочерней Porsche, и, что еще важнее, автогиганта поразили американские пошлины.

В Volkswagen считают, что к концу года потери от тарифов могут превысить пять миллиардов евро. Помимо этого, в некоторых странах автоконцерн проигрывает китайским конкурентам, а из-за энергетического кризиса в Германии увеличиваются расходы компании.

Десять лет назад Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выявило нарушения в тестах на выбросы автомобилей Volkswagen, что стало началом скандала «дизельгейт», затронувшего около 11 миллионов машин по всему миру.

Скандал повлек за собой миллиардные выплаты концерну и подорвал доверие к автопроизводителям.

