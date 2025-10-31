Новая волна страха: чиновники в США массово переезжают на военные базы после убийства Кирка

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jürgen Schwenkenbecher

Простым гражданам остается наблюдать, как элита возводит новые стены между собой и обществом.

Американские чиновники, опасаясь за свою безопасность, переезжают на военные базы вблизи Вашингтона.

По данным The Atlantic, после убийства консервативного активиста Чарли Кирка государственные служащие решили максимально отгородиться от общества. И хотя буллинг высокопоставленных лиц происходил и ранее, после смерти Кирка бегство на спецобъекты стало массовым.

При этом далеко не всем позволена такая «роскошь», и часть чиновников переезжает в съемные коттеджи с усиленной охраной. Вот только свободных престижных домов в американской столице не так уж и много. И найти подходящие виллы, в которых будет не стыдно проводить официальные мероприятия, удается далеко не всем.

Чарли Кирк погиб 10 сентября во время покушения, совершенного в момент его выступления в Университете штата Юта. Он сыграл важную роль в победе Трампа на выборах 2024 года.

Обвинения в умышленном убийстве и создании угрозы жизни других лиц были предъявлены Тайлеру Робинсону, подозреваемому в нападении, 16 сентября. Уже на следующий день он впервые предстал перед судом по видеосвязи.

