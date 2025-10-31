Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме выполняют задачи боевые по уничтожению противника.

Расчет гаубицы Д‑30 60‑го отдельного гвардейского мотострелкового батальона 51‑й общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В рамках боевой деятельности расчет 122‑мм гаубицы Д‑30 уничтожил опорный пункт украинских боевиков, обнаруженный разведкой подразделения при помощи беспилотного летательного аппарата.

С учетом коррекции огня с воздуха артиллерийский расчет выполнил эффективный прицельный удар по выявленным позициям, что обеспечило стремительное продвижение штурмовых групп и позволило захватить вражеский опорный пункт без потерь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX