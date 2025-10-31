Обучение новому и уход от старого: что говорит Лунный календарь на ноябрь 2025

Фото: 5-tv.ru

Будут периоды как для начинаний, так и для завершения того, что энергетически уже отмерло.

Последний месяц осени обещает быть благоприятным для решения важных задач, изучения нового и завершения чего-то старого. Подробнее о наиболее удачных и неудачных днях ноября рассказал Life.ru.

Фазы Луны

В ноябре спутник Земли пройдет через несколько фаз.

Луна будет в растущем положении с 1-го по 4 ноября.

Полнолуние состоится 5 ноября в знаке Тельца.

Убывающую Луну можно будет увидеть в период с 6-го по 19 ноября.

В день новолуния — 20-го числа — Луна не будет видна на ночном небе. Она пройдет в знаках Скорпиона и Стрельца.

Растущая Луна покажется с 21-го по 30 ноября. Этот день ознаменуется периодом роста, активности и реализацией планов.

Благоприятные дни в уходящий месяц осени: 6, 7, 11, 12, 18, 21, 26 и 27 ноября.

Хорошими днями окажутся 13, 14, 15, 17, 19 и 20 ноября. Все они пройдут в знаках зодиака Телец, Близнецы, Лев, Весы, Скорпион, Стрелец, Водолей и Рыбы.

Неблагоприятные дни: 3, 5, 9 и 23 ноября. Значительный перевес отрицательной энергии имеют только 2 и 29 ноября. В эти дни не рекомендуется заниматься важными делами.

Как правильно провести период убывающей Луны

В один из самых таинственных и иногда даже страшных периодов следует посвятить время обучению чему-то новому. Записывание позитивных мыслей может пригодиться в дальнейшем, как и визуализация того, чего хочется добиться. Также стоит уделять время красивому макияжу и в целом своему имиджу.

Как правильно провести период растущей Луны

Это время называют столкновением с Охотничьей луной. Она так называется, потому что к ноябрю крестьяне убирали поля и охотникам было легко искать зверей.

Растущая луна станет отличным периодом для завершения чего-то старого, будь то какой-то проект, отношения или переговоры. Можно попробовать потренироваться выступать перед публикой и порефлексировать, чтобы открыть новые стороны своей личности. Также этот период благоприятен для новых знакомств, когда будут преобладать энергии будущего.

Новолуние издревле считалось мистическим и опасным временем, когда происходит кульминация убывающей луны. Поэтому 20 ноября не следует слишком много общаться, поскольку планетарная энергия на нуле, и силы будут потрачены впустую. Из-за сниженной энергии не стоит обещать то, в чем возникают сомнения, а также решать конфликты. Кроме того, этот день не подойдет для начинания крупных финансовых дел — денежные вопросы лучше приберечь до энергетически нейтральных дней.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ноябрь станет отличным месяцем для визуальных преображений, в частности, смене стрижки.

