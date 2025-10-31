«Митинг миллионов»: ортодоксальные иудеи вышли на массовый протест в Иерусалиме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Никита Кулюхин; 5-tv.ru

Тысячи хасидов со всей страны собрались в центре столицы, чтобы заявить: они не намерены нарушать свои религиозные принципы даже ради службы в ЦАХАЛ.

В Израиле сегодня состоялся «Митинг миллионов». Так его назвали ортодоксальные иудеи, съехавшиеся со всей страны в Иерусалим, чтобы напомнить чиновникам о том, что само государство Израиль существует благодаря им, а поэтому они не намерены нарушать свои принципы даже для того, чтобы идти служить в армию по призыву Тель-Авива.

ЦАХАЛ и правда сейчас очень нужны солдаты, ведь он ведет боевые действия сразу на нескольких направлениях. И в принципе в Израиле воинская обязанность распространяется абсолютно на всех жителей. Кроме — ортодоксов. Они никогда не служили, не работали, не признавали государственное устройство. Но в то же время получают деньги, лечатся и в целом последние лет 70 существуют за счет бюджета. Нам это сложно понять, но хасиды — это даже не часть еврейского общества, они над ним. И ведут себя соответственно.

«Митинг начинает выходить из-под контроля. Есть стычки между ультраортодоксами и силовиками. В центре Иерусалима всем ультраортодоксам не нравится, что происходит в Израиле. Они не хотят идти в армию, они хотят продолжать только молиться», — рассказал корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.

Ортодоксы заявляют, что если власти продолжат давление, то они скорее предпочтут уехать из Израиля. А учитывая, что единственное, чем хасиды занимаются, это изучение и трактовка Торы, то митинги и протесты они могут организовывать хоть каждый день. И Тель-Авиву нечего им противопоставить.

