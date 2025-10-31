106 лет в бутылке: письмо солдата Первой мировой войны дошло до потомков

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Невилл Малкольм написал послание маме, бросив его в море.

Сюжет словно из фантастического фильма: письмо, отправленное в бутылке 106 лет назад в разгар Первой мировой, уцелело и найдено. Его написал один из австралийских солдат, которые вышли в море, чтобы добраться до Европы и вступить в сражение с немцами. Адресовано послание маме.

«Дорогая мама. Я хорошо провожу время, еда отличная, за исключением единственного блюда, которое мы утопили в море под аккомпанемент губной гармошки. Наш корабль, старый добрый Балларат, еле держится на плаву, его качает и штормит, но мы счастливы как никогда. С любовью, твой сын Малкольм», — писал Невилл Малкольм.

«Когда мы нашли бутылку, первое, на что мы обратили внимание, это на толстое стекло. Только потом увидели, что внутри что-то есть. Мы нашли внучатого племянника этого солдата. Сперва собирались встретиться с ним лично, но он живет далеко, так что в итоге мы решили переслать ему это письмо обычной почтой», — рассказала нашедшая бутылку с письмом Дэб Браун.

Историки уже выяснили судьбу военного, написавшего письмо. Он добрался до Западной Европы и погиб в сражении через год после того, как бросил бутылку в воду. Кстати, внутри была записка еще от одного военного, Харли Тернера. Он выжил в Первой мировой и умер только в 1930-е. Послание в итоге передали его внукам. А нам остается лишь гадать, какой путь больше чем за век проделала эта бутылка? Как так получилось, что не разбилась о камни? И какой ценностью для семей станут эти письма из прошлого?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX