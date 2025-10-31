Загадочный след: ученые зафиксировали изменение цвета 3I/ATLAS

Астрофизик Леб: 3I/ATLAS изменил цвет и начал маневр на пути к Земле

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Межзвездный объект имеет ряд аномалий, которые могут указывать на инопланетное происхождение.

Межзвездный объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость при приближении к Земле. Гавардский астрофизик Ави Леб считает, что он может быть инопланетным аппаратом. Об этом говорится в публикации американских астрономов на сайте Arxiv.org.

Несколько месяцев назад космический объект вошел в Солнечную систему и 29 октября достиг ближайшей к Звезде точки. Его уже несколько дней не видно с Земли, однако наблюдения за Солнцем позволяют следить и за его действиями.

Анализ последних данных об объекте позволил астрономам Цичэн Чжан и Карлу Бэттамсу обратить внимание на стремительное увеличение яркости 3I/ATLAS. Помимо этого, испускаемый им свет переместился из красной в синюю часть спектра.

В своей статье Леб проанализировал выводы ученых и сделал выводы об аномальности объекта. По его мнению, 3I/ATLAS становится ярче значительно быстрее, чем стандартные кометы из облака Оорта. Это может свидетельствовать о превышении температуры космического тела над Солнцем.

Астрофизик добавил, что резкое повышение температуры и свечения якобы может быть связано с работой двигательной установки, что делает объект уникальным среди известных космических тел.

Несмотря на то, что большинство астрономов считают 3I/ATLAS межзвездной кометой, Леб назвал ряд аномалий, которые могут указывать на инопланетное происхождение загадочного объекта.

Ученый говорит о наличии у объекта антихвоста, который представляет собой струю частиц, направленной к Солнцу, а не от него. Выброс такого шлейфа с потоком никеля происходит со скоростью четыре грамма в секунду.

Также Ави Леб указывает на проявление у объекта негравитационного ускорения и движения по аномальной траектории, которая ведет к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. Именно эти факторы позволяют предположить искусственное происхождение 3I/ATLAS.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Ави Леб также указал, что 19 декабря 2025 года объект приблизится к Земле на минимальное расстояние — 267 миллионов километров, что позволит точнее определить его природу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX