«Невозможно перехватить»: как Запад реагирует на российский «Посейдон»

Фото, видео: 5-tv.ru

Подводная ядерная система способна обходить современные средства слежения и перехвата.

За последние 18 часов тема возобновления на планете ядерных испытаний стала, пожалуй, самой обсуждаемой за счет западных СМИ, которые одну за другой выдвигают версии о том, кто первым проведет учения с атомным оружием, какую именно мощность будут испытывать и на каких полигонах.

Подтолкнул всех, конечно, президент США Дональд Трамп, заявивший, что начинать надо Соединенным Штатам. Вот только сказал это американский президент примерно через три недели после того, как президент России Владимир Путин сообщил всем, что Вашингтон якобы готовится к подобным испытаниям. То есть сюрприз это был для всех, кроме России. Тему продолжит корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Западные телеведущие тренируются выговаривать непривычные названия. «Буревестник» и «Посейдон» — сразу два безапелляционных аргумента против тех, кто желает России стратегического поражения. Их испытания прошли с разницей в несколько дней. Аналитики изучают характеристики и пытаются понять, как теперь быть.

«Что касается ракеты „Буревестник“, которая работает от ядерной энергетической установки на борту, то это выдающееся технологическое достижение», — заявил политолог и военный аналитик Ларри Джонсон.

Собственно, повторяют за Владимиром Путиным: ничего похожего ни у кого в мире нет.

«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата. В мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», — отметил президент России.

Технологический прорыв, столь необходимый нашей стране именно сейчас: в условиях растущей геостратегической нестабильности. Эти разработки существенно помогут укрепить безопасность и суверенитет. А заодно и остудить некоторые горячие головы.

«Такого рода вещи, как это ни парадоксально, имеют положительный эффект. Прямо сейчас люди, которые руководят НАТО и нашим внешнеполитическим истеблишментом, кажутся чрезмерно агрессивными и иррациональными, а оружие, которое заставляет их остановиться в их агрессивных действиях, это хорошо для мира», — поделился политолог из США Гарлонд Никсон.

На западе, как заметил Сергей Лавров, попритихли. Теперь думают, как реагировать. Европа пытается по привычке отвечать агрессивной бравадой.

«Главная цель — запугать, обескуражить европейцев, в то время как на самом деле происходит обратное», — сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

А вот реакция президента США. Шум двигателей борта номер 1 нисколько не мешает услышать это во всех смыслах громкое заявление.

«У нас больше ядерного оружия, чем у кого бы то ни было. Мы не проводим его испытаний, мы их приостановили много лет назад, но все проводят ядерные испытания. Поэтому думаю, будет уместно, если мы тоже это сделаем», — заявил Трамп.

Заявление оставляет много вопросов. Первый — кто это все? Если речь о России, то наша страна четко соблюдает положения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Который США, к слову, так и не ратифицировали. Испытания «Буревестника» и «Посейдона» в категорию ядерных не попадают.

«До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание „Буревестника“, то это не является ядерным испытанием. Никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», — объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дональд Трамп не уточнил, идет ли речь непосредственно о тестовых ядерных взрывах. Если так, то Россия будет действовать зеркально. Владимир Путин неоднократно об этом говорил. В том числе на недавнем заседании Валдайского клуба. И еще за месяц до Трампа показал, что Москве все планы известны.

«Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое», — подчеркнул российский лидер.

Ядерные испытания США не проводили с 1992 года. И зарубежные эксперты уверены: возобновить их быстро крайне сложно.

«Подготовка полигона в Неваде займет многие месяцы, если не годы, вплоть до трех лет. Необходимо пробурить вертикальную шахту глубиной в сотни футов. Нужны краны, кабели. Это обойдется в сотни миллионов», — заявил исполнительный директор Независимой правительственной ассоциации по контролю над вооружениями США Дарелл Кимбалл.

По канонам международной политики на Западе на наши разработки не могли не дать ответ. Но найти подходящий пока не получается.

«Итак, с учетом этих двух революционных видов оружия, которые на 20 лет опережают то, что умеет делать Запад сегодня, очевидно, что ответ Трампа должен был быть сделан, чтобы показать, что новые запуски не пугают его», — считает французский юрист, политолог, генеральный секретарь международного движения «Народный суверенитет» Эммануэль Леруа.

Но главное при демонстрации новых вооружений: Россия остается верна всем подписанным ею международным соглашениям и появление новых разработок не противоречит положениям Договора о стратегических наступательных вооружениях.

«В качестве жеста доброй воли президент Путин принял решение, что до истечения сроков его действия в феврале 2026 года мы будем соблюдать количественные ограничения на те категории стратегических вооружений, которые подпадают под договор ДСНВ-3», — напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пока в одностороннем порядке. Предложение сделать то же самое до сих пор у американцев на столе.