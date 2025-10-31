Вертолет упал в поле возле Донкастера на севере Великобритании

В Великобритании погиб мужчина после падения вертолета в поле

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

На кадрах британских СМИ отчетливо виден лежащий на боку геликоптер с поврежденным хвостом и отломившимся винтом.

В результате крушения вертолета в Великобритании вблизи города Донкастер на севере страны скончался один человек, трое получили травмы. Об этом сообщила британская газета The Sun.

По информации источника, на месте происшествия скончался 70-летний мужчина, несмотря на все оперативные усилия медицинских работников. Пилот, женщина и ребенок получили ранения.

«70-летний мужчина получил серьезные травмы в результате крушения и, несмотря на все усилия медицинского персонала, скончался на месте происшествия. Пилот, 41-летний мужчина, а также двое других пассажиров — 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы», — говорится в материале газеты.

Сотрудники полиции подтвердили смерть 70-летнего мужчины. В настоящее время место инцидента оцеплено, начато расследование крушения вертолета.

Телеканал Sky News публикует кадры с места происшествия, на которых отчетливо виден лежащий в поле на боку вертолет с поврежденным хвостом и отломившимся винтом.

