Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов

Давление на младшего брата короля Великобритании вызвано обвинениями в его связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии Карл III стал инициатором официальной процедуры лишения своего младшего брата бывшего герцога Йоркского, принца Эндрю всех титулов и почестей на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом 30 октября 2025 года сообщил Букингемский дворец в официальном заявлении.

В публикации говорится, что принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, а арендованная им резиденция «Ройял Лодж» обеспечит ему правовую защиту для дальнейшего в ней пребывания.

В Букингемском дворце заявили, что эти меры являются необходимыми, несмотря на продолжительный отказ со стороны Эндрю.

Королевская семья выразила соболезнования жертвам насилия и подчеркнула, что их поддержка остается с пострадавшими от любых форм жестокого обращения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, бывший принц Эндрю официально лишился права посещать публичные королевские мероприятия, включая предстоящую церемонию коронации Уильяма. Младший брат короля Карла III прославился среди персонала своей требовательностью и необычными привычками в спальне.

