SHAMAN выпустил новую песню «Белый ветер»

Впервые композиция прозвучала 16 октября 2025 года на концерте Никиты Осина в Москве.

Заслуженный артист России SHAMAN представляет новую песню «Белый ветер» — проникновенную композицию, наполненную светлым чувством надежды и осмысленности жизни. В ней легко узнается неповторимый авторский стиль исполнителя.

Новая работа уверенно встанет в один ряд с его популярными хитами — «За тобой», «До самого неба», «Я останусь с тобой», которые давно полюбились слушателям и заняли место в миллионах плейлистов.

«Белый ветер» — многослойное произведение, смысл которого раскрывается по-разному для каждого, но в основе лежит идея поиска любви как высшей цели человека. В центре — история лирического героя, проходящего путь от рождения до последнего мгновения, наполняя свою жизнь событиями, светом и любовью.

Музыкальная основа песни построена на сочетании мелодичного синтезатора, ритмичных битов и выразительной акустической гитарной партии.

«Кто хорошо знаком с моим творчеством, знает, что ветер — один из ключевых образов, который появляется в моих песнях. Ветер дает нам крылья, которых у нас нет, и дарит надежду на перемены к лучшему. Он олицетворение свободы, но как мы знаем, свобода — это обратная сторона ответственности. Поэтому при всей кажущейся легкости этой песни, в ней задеты самые важные вопросы о жизни и смерти, о свободе воли, о каждодневном выборе, сомнениях и правильных решениях», — поделился артист.

Автором слов и музыки песни «Белый ветер» является SHAMAN. Впервые композиция прозвучала 16 октября 2025 года на концерте артиста продюсерского центра SHAMAN Никиты Осина в Москве.

Песня «Белый ветер» уже доступна на всех ведущих музыкальных цифровых площадках.

