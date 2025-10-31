«Мера личной ответственности»: Коваленко о воспитании художественного вкуса

Фото, видео: Usoev Gennady/Legion-media; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Непонятно, кто прививает человеку видение прекрасного, и как его определить.

Воспитание художественного вкуса — это мера личной ответственности каждого человека. Подробнее об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко.

«Художник имеет право на все, кроме права на все. Это все такое субъективное. Не знаю, где его воспитывают, — то ли в вузах, то ли мама и папа, то ли количество прочитанных книг, то ли другие знания. Что такое хорошо, что такое плохо, не знаю. Маяковский мне это не объяснил. Объяснили мне это педагоги, друзья, коллеги», — пояснил собеседник.

Он отметил, что эстетический вкус у определенного человека может фиксироваться и определяться по-другому, нежели его понимает иной ценитель. Артист подчеркнул, что это явление основано на личном выборе, исходя из опыта взаимодействия на уровне пяти органов чувств.

По словам актера, стремление к эстетике, в первую очередь, должно исходить изнутри.

«Это ответственность именно создателей, тех, кто это предоставляет, и внутреннего профессионального сообщества. Какие-то критерии должны быть. Но это мера личной ответственности тех, кто этим занимается. На каждом ответственность такая лежит в разной степени», — заключил Коваленко.

Полную версию интервью с актером Виталием Коваленко смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Коваленко рассказал о своей тяге к переездам.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX