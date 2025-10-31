«Начался жуткий тремор»: Ида Галич о пережитой панической атаке

Ида Галич рассказала, как на съемках под Астраханью у нее начался приступ

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая сделала для себя важный вывод.

Телеведущая Ида Галич пережила приступ панической атаки во время съемок под Астраханью. Об этом блогер рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Галич, она резко оказалась в каком-то «пузыре»: у нее закружилась голова и начался ужасный тремор в теле, после чего наступила паническая атака.

«У меня начался жуткий тремор, закружилась голова, и я вообще не соображала. Оказалась в пузыре, может, кто поймет, когда накрывает будто куполом каким-то, и картинка с голосом не всегда сходится. Из-за того, что мне поплохело, я очень испугалась, и в игру начала вступать паническая атака», — рассказала блогер.

Знаменитость отправила съемочную команду на обед и отправилась в свой фургончик. Телеведущая попыталась позвонить своему мужу, но связь постоянно прерывалась, а маму беспокоить Ида не захотела.

На помощь пришли коллеги. Второй режиссер читал Галич вслух книгу, администратор отпаивал чаем, художники по гриму держали за руку и подносили к носу нашатырь и даже массировали ноги.

После такой заботы и поддержки в трудный момент Галич сделала важный для себя вывод.

«Вывод: что человеку, конечно, нужен человек! Тогда все как-то полегче», — написала знаменитость.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Валерия и Пригожин дали совет на трудные времена.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX