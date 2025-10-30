«Мы по природе цыгане»: Коваленко о тяге к переезду
Актер Коваленко предпочитает менять место жительства из-за стремления к движению
Фото, видео: Сергей Карпухин/ТАСС; 5-tv.ru
За творческую деятельность актер сменил уже пять городов.
Постоянная тяга к переезду вызвана желанием находиться в движении и впускать в свою жизнь необходимые изменения. Подробнее об этом эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказал Заслуженный артист России, актер Виталий Коваленко.
По его словам, такое стремление, в первую очередь, исходит изнутри.
«Прежде всего, это желание внутреннего движения. И дальше, все равно, хотим мы этого или не хотим, но по природе мы относительные цыгане», — пояснил свое видение артист.
Коваленко отметил, что Москва стала уже пятым городом его места жительства, не считая Павлодара, в котором он родился.
«Это какая-то инерция, которая мне не подвластна. Она все время меня приводит в какое-то движение. Пока еще есть возможность, силы, желание, здоровье, возраст, я, конечно, буду об этом думать. И это самая такая движущая сила, чтобы что-то менять», — искренне поделился планами актер.
