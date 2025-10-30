«Всегда на связи»: группа «Город 312» о работе с певицей Аей после ее инсульта

Группа «Город 312» указала на вклад певицы Аи в работу во время ее реабилитации

Певица приезжала на репетиции в период реабилитации.

Солистка рок-группы «Город 312» Ая, настоящее имя которой Светлана Назаренко, оставалась участницей коллектива в период восстановления от инсульта, вызванного коронавирусом. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали участники легендарного коллектива.

По словам музыкантов, исполнительница оставалась профессионалом своего дела даже в крайне непростой период своей жизни.

«Она участник коллектива. Просто за кадром», — отметили артисты.

К тому же они поделились, что Ая приезжала на репетиции группы в период реабилитации.

«Мы всегда со Светой на связи. Она является таким же полноправным участником коллектива, как и всегда», — подчеркнули артисты.

Они добавили, что коллектив возобновил работу по большей части для того, чтобы помогать восстановлению звезды.

Группа «Город 312» поставила на паузу концертную деятельность весной 2023 года. После этого солистка коллектива Ая объявила, что берет творческой отпуск. На место певицы пришла новая вокалистка Диана Макарова.

Позднее выяснилось, что Светлана Назаренко переболела коронавирусом четыре раза, и недуг поразил 25% ее легких. В сентябре 2025 года Ая рассказала, что за осложнениями последовал обширный инсульт.

Ранее, писал 5-tv.ru, участники группы «Город 312» высказались о возможно возвращении певицы Аи в состав группы.

