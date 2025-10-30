«Молимся и верим»: «Город 312» о возвращении певицы Аи в состав группы

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Артистка ни дня не может прожить без творчества.

Есть вероятность того, что солистка Ая, настоящее имя которой Светлана Назаренко, может вернуться в состав рок-группы «Город 312». Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали участники легендарного коллектива на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

По их словам, надежда на такой исход остается.

«Мы верим в это. Мы верующие ребята, мы верим. Поэтому молимся. Мы видели чудеса в своей жизни», — отметили исполнители.

На вопрос журналистов о том, хочет ли Ая сама после долгого перерыва вновь блистать в составе, группа ответила утвердительно.

«Да, она мечтает. Она артистка, она родилась артисткой. С самого детства пела, устраивала праздники в детских садах, школах. Она без этого не может. Поэтому ей очень сложно сейчас», — заявили они.

Группа «Город 312» приостановила концертную деятельность весной 2023 года. Спустя время солистка коллектива Ая сообщила, что уходит в творческой отпуск. Место певицы тогда заняла новая вокалистка Диана Макарова.

Оказалось, что Светлана Назаренко четыре раза переболела коронавирусом, а в последний раз недуг поразил 25% ее легких, а также у звезды пропало обоняние. В сентябре 2025 года Ая поделилась, что после осложнений у нее произошел обширный инсульт.

Болезнь сильно повлияла на состояние сосудов и суставов знаменитости, а также на кровь. Заболевание спровоцировало тромбоз. Однако артистка продолжила выступать, невзирая на риски. Певица выходила на сцену с высокой температурой и боялась только потерять голос.

