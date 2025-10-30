Уничтожает без драматизма: как полностью восстановиться после выгорания

Фото: 5-tv.ru

Когнитивная усталость порой опаснее физической.

Мы живем в культуре, где «умри, но сделай» — не фигура речи, а норма общения. Это убеждение и приводит к тому, что в России более половины населения регулярно чувствуют себя уставшими, и это большая проблема. О том, как выйти из этого состояния, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru.

Эксперт объяснил, что усталость бывает разной: физической и эмоциональной. Физическая — когда тело больше не может «тянуть». Эмоциональная — когда вас все раздражает и ничего не радует. Также есть усталость когнитивная — когда мозг никак не может выключиться и отдохнуть.

Физическая усталость снимается проще всего — сном и отдыхом. Самой опасной является когнитивная, так как она способна маскироваться под «я просто уставший», «еще немного потерплю», «вот сдам отчет — и все».

«Но именно она убивает. Не сразу, без внешнего драматизма, а тихо, изнутри», — говорит Самбурский.

Если человек годами живет в стрессе и спит по четыре часа, то совершают «латентное самоубийство», говорит специалист. Кроме того, в нашей культуре трудоголизм одобряем. Даже если человек извел себя, на него все равно будут давить и ожидать бодрости до последнего.

«В свидетельстве о смерти пишут „инфаркт“ или „инсульт“. Никто не напишет: „сам себя довел“. И это делает проблему невидимой», — говорит психолог.

Психолог подчеркивает: фанатичная забота о других или переработки — это также разрушительно для организма человека, как и зависимости.

Советы для уставших россиян

1. Время «тихих окна». Достаточно выделить два блока в день, когда вы не будете отвечать на звонки, письма или читать новости. Делайте только то, где не требуется участие других. Выделите на каждый блок по часу.

2. Микропаузы — по пять минут между задачами. Вы не робот, и ваш мозн не споосбен работать без перерыва.

3. Телесная перезагрузка. Это сон, еда, вода, движение. Чтобы привести себя в хорошее состояние, нужно привести в порядок, прежде всего, эти составляющие.

4. Не делайте это в одиночку. Очень сложно начать менять жизнь одному. Здорово, если у вас будет тот, что поможет вам на этом пути не сдаться. Это может быть друг, партнер или психолог. В ином случае очень легко забыться и обесценить все свои достижения вернувшись к исходному состоянию.

