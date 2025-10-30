Максимальная активность? Геомагнитный прогноз на 31 октября

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже слабые магнитные бури могут оказать существенное воздействие на организм.

Геомагнитное возмущение низкой интенсивности может оказать влияние на метеозависимых людей 31 октября 2025 года. Подробнее о этом написало издание URA.RU.

В источнике отметили, что, по данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность наступления полномасштабной магнитной бури в последний день октября — 31%. Менее выраженные геомагнитные возмущения могут произойти с вероятностью в 40%. В свою очередь шансы на полное спокойствие магнитосферы — 29%.

Исследователи ожидают, что индекс геомагнитной активности Kp поднимется до уровня четырех в ближайшие часы. Это явление указывает на стабильное состояние магнитосферы. Возмущения в магнитосфере возникают при значении Kp от четырех, а магнитные бури начинают отмечать при индексе пять и больше.

В ходе анализа дополнительных параметров выявлена относительно стабильная ситуация, поскольку прогнозируемое значение Ap-индекса составляет 12 на 31 октября. При этом уровень потока солнечного радиоизлучения F10.7 оценили в 130. Такие показатели говорят, что даже при будущем развитии событий воздействие окажется незначительным и ограничится полярными регионами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Земля вошла в зону непрерывного магнитного шторма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.