Шесть лет назад грибник бесследно исчез в той же местности, что и Усольцевы

В 2019 году 67-летний Владимир Шатыгин потерялся всего в семи километрах от поселка Кутурчин.

В Красноярском крае в той же местности, где бесследно исчезла семья Усольцевых, шесть лет назад уже пропадал человек. Об этом в беседе с RT рассказала руководитель отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

По ее словам, в 2019 году 67-летний грибник Владимир Шатыгин потерялся всего в 7–8 километрах от поселка Кутурчин, откуда 28 сентября в поход отправилась семья Усольцевых.

По ее словам, Шатыгин приехал за грибами с двумя друзьями и исчез у поселка Мина. Мужчину так и не удалось найти, несмотря на масштабную поисковую операцию.

«Местные даже говорили, что он якобы сам вышел из леса, но потом снова ушел обратно. Мы не нашли никаких следов, но семья еще долго его искала. Они даже оставляли в сторожках и охотничьих домиках еду, записки, зажигалки и спички. Но все это осталось нетронутым», — рассказала Торгашина.

Во время нынешних поисков Усольцевых волонтеры и спасатели прочесывают те же участки тайги, что и шесть лет назад.

Сын Владимира Шатыгина уточнил, что фактическое расстояние между двумя точками составляет 20–25 километров.

«Район тот же, но это уже совсем разные местности — рельеф, лес, характер тайги другой», — отметил он.

Месяц поисков и десятки версий

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала месяц назад. Отсутствие следов породило множество версий — от несчастного случая до побега за границу.

Некоторые предполагали, что семья могла наткнуться на поселение староверов, однако руководитель поискового отряда Торгашина опровергла эту информацию, отметив, что первые поиски начались лишь на четвертый день после исчезновения, а за это время следы могли смыть дожди и снег.

Проверены были и пещеры, и ущелья, однако никаких признаков людей там не обнаружено.

Следствие продолжает рассматривать все версии, но официально основной остается одна — несчастный случай.

