Инженер посетил Москву и Казань.

Отец основателя SpaceX и Tesla Илона Маска — инженер Эррол Маск — заявил, что хотел бы получить российский паспорт. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Конечно, почему бы и нет. Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня», — сказал Маск, отвечая на вопрос о возможном получении гражданства РФ.

Как уточняет агентство, Эррол Маск посетил Москву и Казань, где встретился с представителями IT-сообщества и журналистами.

Эррол Маск родился в 1946 году в Претории (ЮАР), получил образование в области электромеханики и занимался строительным бизнесом, недвижимостью и продажей драгоценных камней.

