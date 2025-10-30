«Пора притормозить»: у Егора Крида обнаружили проблемы со здоровьем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Крайний концерт стал для артиста особенно тяжелым.

Певец Егор Крид объявил о временной паузе в концертной деятельности, сославшись на усталость и рекомендации врачей. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

По словам исполнителя, изнурительный график последних месяцев серьезно сказался на его самочувствии. Крид признался, что игнорировал болезни ради сцены и зрителей, однако теперь вынужден притормозить.

Он отметил, что после череды стадионных шоу в Москве и Петербурге его организм не выдержал нагрузки. Подготовка к масштабным концертам, перелеты и трехчасовые выступления без отдыха подорвали иммунитет.

Особенно тяжелым стал крайний концерт в Балашихе: к этому моменту у артиста почти не работали связки.

«Но вот после этого концерта я что-то уже прямо немного сдал, и врачи мне сказали, что: „Егор, вам пора притормозить…“. Я расстроен, все вокруг знакомые тоже болеют, время года не щадит!» — написал певец.

После этого врачи настоятельно рекомендовали певцу взять паузу. Команда Крида приняла решение перенести несколько ближайших концертов, чтобы артист смог восстановиться.

Крид заверил поклонников, что перерыв временный, и пообещал вернуться на сцену с новыми силами. Фанаты поддержали решение исполнителя, отметив, что здоровье важнее карьеры.

Команда певца приняла решение перенести ближайшие концерты. На данный момент отменены мероприятия в Омске и Новосибирске.

