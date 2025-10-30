«Как приклеенный»: Агату Муцениеце заподозрили в поддельной беременности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/elina4makeup; 5-tv.ru

Интернет-пользователи почуяли неладное, когда увидели ролик с участием актрисы в соцсетях.

Актрису Агату Муцениеце подозревают в поддельной беременности. Всему виной стало видео, которое выложила в соцсети визажист артистки.

На нем Агата предстала с роскошной укладкой и макияжем, но все внимание на себя перетянул живот актрисы. Многие посчитали, что он уж очень «странной формы», словно накладной.

«Ну, живот накладной, видно невооруженным глазом», «Так это накладной живот???», «Видимо суррогатная мать будет рожать», «Как приклеенный», — пишут недоумевающие подписчики под постом с видео.

Агата Муцениеце решила не оставаться в стороне и прокомментировала эти подозрения. В свой Telegram-канал она переслала пост, в котором ее сравнили с певицей Beyoncé. Как известно, американская исполнительница случайно раскрыла свою фейковую беременность. Но Агата не стала обижаться на подобные высказывания и отметила, что это даже ей льстит.

«Ну это даже комплимент. То есть, я так хорошо выгляжу, что люди думают что у меня накладной живот?» — комментирует Агата в своем посте.

Агата Муцениеце ждет ребенка от музыканта Петра Дранги. Знакомство пары произошло летом 2024 года по видеосвязи через общего друга, дизайнера Олесю Шиповскую. Впервые пара на публике появилась в декабре 2024 года на премьере фильма «Братья».

Весной 2025 года отношения стали официальными: Дранга признался Агате в любви на ее дне рождения, и актриса познакомила его с дочерью Мией, а он возлюбленную — со своими родителями.

Петр сделал предложение 1 мая 2025 года, а свадьба состоялась 25 августа. Позже стало известно о беременности актрисы. Для Агаты это будет третий ребенок, а для Петра — первый.

