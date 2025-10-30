«Перестаньте упоминать мое имя»: Люся Чеботина ответила на критику Соседова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее музыкальный эксперт усомнился в вокальных данных певицы.

Певица Люся Чеботина ответила музыкальному критику Сергею Соседову, который ранее заявил, что ей не место на сцене. Артистка в своих музыкальных сетях призвала обозревателя протереть очки и больше не упоминать ее имя.

«Уважаемый Сергей Соседов. Забудьте про мое имя, пожалуйста, и перестаньте его упоминать в своих высказываниях», — написала Чеботина.

По словам певицы, публикация Соседова лишь показала его непрофессионализм. В подтверждение своих слов Чеботина опубликовала фрагмент недавнего живого выступления, где она появилась на сцене в костюме с острыми плечами. Певица подчеркнула, что сама пишет свои песни, и люди их любят.

«Вы сидели в зале! И если вы не можете отличить живой вокал от плюса, то какой вы после этого критик? И да, что-то я не вижу на себе вульгарного образа. Протрите очки», — отметила исполнительница.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Соседов резко раскритиковал российских современных певиц. Он заявил, что многим из них пора сменить род деятельности. В частности, он усомнился в вокальных данных Люси Чеботиной и Клавы Коки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.