«Тоже акт вандализма»: в Петербурге могут запретить кормить птиц у памятников

Пернатые оставляют грязь, которая разрушает монументы.

Одна их самых обсуждаемых проблем Петербурга скоро может получить решение. Депутаты хотят запретить кормить птиц у городских скульптур. Вместо этого в городе собираются обустроить специальные площадки. Там, наоброт, будет разрещено и даже поощряться кормление птиц. Поможет ли это сохранить памятники - выясняла корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Истинно петербургское противостояние: реставраторы против сердобольных жителей. Хранители городских памятников ополчились на любителей кормить пернатых: стаи птиц портят объекты.

Больше всего, по наблюдениям реставраторов, от птиц достается поэтам: на памятники Александру Пушкину, Владимиру Маяковскому, Тарасу Шевченко порой больно смотреть. Ростральные колонны пернатые раньше игнорировали. Но в этом году вдруг облюбовали одну из четырех скульптур — «Неву», потому что именно здесь голубей угощали местные продавцы и туристы.

Едкие вещества в составе птичьего помета разъедают даже камень и металлические сплавы. Страдает защитный слой бронзы, историческая патина.

«Например, на машину накрошили какой-то там крупы — это же не хорошо, это не случайно получилось. Здесь, можно сказать, то же самое: раскидал, чтобы сделать хуже скульптуре. Это тоже акт вандализма, но который не осуждается никем, и это очень большая проблема», — отметил заведующий службой по текущему уходу и содержанию памятников государственного Музея городской скульптуры Павел Голубков.

А ведь хрупкий светлый материал специалистам приходится приводить в порядок вручную. И если плановый профилактический уход у каждого памятника только раз в год, то птичьими фаворитами реставраторы занимаются трижды, а то и четырежды в сезон.

Регулярно от нашествия пернатых страдает и памятник пионерам-героям в Таврическом саду. На верхней площадке стелы даже устанавливали специальные противоусадочные шипы, но устройства долго не продержались. Не помогает и табличка с просьбой не кормить птиц на газонах.

А ведь все эти меры вполне обоснованы, считают эксперты. Памятник, у которого «насыпают», в сознании птиц автоматически превращается в кормовую базу. Еще и с организованным местом отдыха после обеда.

«Они, когда наедятся, то они садятся на любую возвышенность. Памятник является спокойным местом, то есть местом, где их никто не трогает», — отметил орнитолог Владимир Романов.

Уставшие взывать к сознательности горожан реставраторы обратились уже к властям. Депутаты собрали совещание и предложили запретить подкармливать птиц возле памятников.

«Может быть, мы выберем какие-то локации, в которых действительно будет работать механизм запрета. И в то же время мы придумаем такие же локации, где это можно будет делать», — рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок.

Конкретные ограничения еще прорабатывают. Среди идей — создать вокруг скульптур и памятников некую буферную зону, где кормить запретят. Например, в 50 метров. Правда, непонятно, как будут очерчивать эту границу и контролировать, не зашел ли кто за нее. Штрафы пока не обсуждали. Хотя законодатели учитывают примеры других стран.

Наказание за кормление птиц во Франции достигает 450 евро, в Италии — 500, в Германии — 1000. А в Гонконге можно получить и до года тюрьмы

Петербуржцы к возможным ограничениям относятся по-разному. Одни поддерживают, другие недоумевают: разве за доброту можно наказывать?

Законодательную инициативу планируют детально проработать в ближайшие недели. Выбирать места для кормления пернатых будут совместно с орнитологами и экологами.

