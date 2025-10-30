Фото, видео: www.globallookpress.com/Diego Herrera; 5-tv.ru

Прохожие набросились на военкомов и перевернули их машину.

Произвол украинского ТЦК вошел в ту фазу, где его уже называют полноценной войной против гражданских.

Массовая драка на этот раз случилась в Одессе, когда патруль пытался насильно увезти мужчину, пришедего на продовольственный рынок. Чтобы не дать тцкшникам сбежать — толпа атаковала их машину.

Ранее 5-tv.ru писал, что даже сами боевики ВСУ противятся насильственной мобилизации гражданских. Предположительно, находящиеся в отпуске всушники отбили мужчину от вооруженного патруля ТЦК.

Пропагандистам киевского режима все сложнее создавать позитивную картинку. Чтобы не рассказывать о проблемах на линии соприкосновения и о потере населенных пунктов, они вынуждены сами придумывать хорошие новости. Но результат противоположен. Вот, например, один из украинских телеканалов обрадовал зрителей, что периодический блэкаут в городах — это уникальный шанс полюбоваться шикарным видом падающих звезд.

