Без вины виноватый: водителя в Новосибирске лишили прав, спутав его с братом

Родственник-нарушитель попался пьяным за рулем и представился чужим именем.

История, которая кажется чем-то невозможным, произошла в Новосибирске. Там прилежного автомобилиста неожиданно лишили водительских прав. И дело тут не в случайной ошибке и даже не в мошенниках, а в его двоюродном брате, который попался пьяным за рулем и представился патрульным чужим именем. Чем это история обернулась для его родственника — расскажет корреспондент «Известий» Елисей Савлюк.

Больше года синей Subaru приходится пылиться на парковке. Владелец Дмитрий Шелухин не может выехать на ней даже за поворот. О том, что его лишают прав, хозяин машины узнал случайно, когда пришла повестка в суд. От такой новости Дмитрий опешил.

«Было очень сильное недоумение, как такое могло произойти. За вождение в нетрезвом виде я никогда не привлекался и в принципе никогда не садился за руль пьяным. Мне выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, постановку на учет в наркологический диспансер и лишение на полтора года водительского удостоверения», — поделился автовладелец Дмитрий Шелухин.

Почти сразу же Дмитрий понял, что все это проделки двоюродного брата Алексея. Позвонил ему с расспросами. Родственник скрывать ничего не стал, признался, что за рулем действительно был он.

Рассказал, что отдыхал с друзьями, а потом те попросили довезти их в клуб на одной из машин. Так как Алексей выпил всего два литра пива, его признали самым трезвым, поэтому и выбрали в качестве водителя. Но до заведения приятели так и не доехали: сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов.

«Я просто побоялся, что я уже был лишенный, что будет уголовное дело заведено, и представился братом. Он просто открыл планшет, посмотрел фото, сказал: „Похож, оформляй“, все. Даже не спросил ни паспорт, ничего не спросил у меня», — рассказал двоюродный брат Дмитрия Алексей Станкевич.

Хоть и на самом деле внешнего сходства между родственниками нет, Алексей не впервые представился именем брата. Просто в этот раз не повезло. Юристы считают, то, как патрульные провели проверку, — преступная халатность. Дорожные полицейские обязаны требовать у водителей права.

«Если на словах, не видя документов, то это, конечно, со стороны сотрудников — грубейшее нарушение административного порядка, как они должны проверять участников дорожного движения. Если документов не было, то, конечно, они должны были установить личность водителя. То есть, поехать с ним в отделение и сверить его данные с теми, что находятся в базе. Просто так, на основании слов, они не могли составить протокол», — объяснила адвокат Анна Бондякова.

Тем не менее, виновным признали именно Дмитрия. Апелляционный и кассационный суды решение поддержали. Тогда Алексей пошел к следователям на допрос и во всем признался. Свои слова подкрепил доказательствами: машину инспекторы остановили в Бийске, а его брат в то время был в Новосибирске. Следственный комитет провел расследование и возбудил уголовное дело о халатности сотрудников ГИБДД. Оно ушло в новосибирскую прокуратуру, но там не нашли оснований оспаривать решение суда.

«Следователь СК вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении сотрудников ДПС в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, что является, на наш взгляд, незаконным. В связи с чем нами направлены жалобы председателю СК РФ, а также Генпрокурору РФ», — добавил адвокат Дмитрия Илья Зинченко.

По данным телеканала, один из инспекторов уже лишился работы. Ошибочно осужденный Дмитрий все еще не может сесть за руль, но на брата обиды не таит. Алексей признал вину и готов понести заслуженное наказание. Только вот признавать преступником его в ближайшее время никто не планирует.

