Мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на веранде квартиры

Останки женщины были обнаружены спустя 16 лет.

В Южной Корее мужчина убил сожительницу и замуровал ее тело на крыше дома. Об этом сообщает South China Morning Post.

После ссоры в октябре 2008 года 50-летний мужчина забил до смерти свою 30-летнюю сожительницу. Конфликт произошел из-за измены — накануне ревнивец застал избранницу с любовником. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поместил тело убитой в чемодан и замуровал кирпичами и цементом на веранде квартиры, продолжая жить в ней.

Останки женщины были обнаружены лишь в августе 2024 года во время ремонтных работ по гидроизоляции. Сохранившиеся отпечатки пальцев позволили полиции идентифицировать жертву и установить причастность мужчины.

В ходе расследования также выяснилось, что в августе 2024 года он приобрел и употребил запрещенные вещества. Суд низшей инстанции приговорил мужчину к 14 годам тюремного заключения за убийство и к двум с половиной годам — за наркотики. Обвинение за сокрытие тела предъявлено не было из-за истечения срока давности.

