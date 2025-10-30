Спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет в кино

Фото: НМГ «Кинопрокат»

По сюжету герои отправятся в удивительное путешествие сквозь временные эпохи.

Юбилейный спецвыпуск мультфильма «Три Кота. Путешествие во времени» выйдет на киноэкраны. Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьютора игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящем в холдинг Национальная Медиа Группа, «Студия Метрафильмс» и «СТС Медиа».

По сюжету у любимых детьми и взрослыми героев наступает особенный день для семьи — годовщина первой встречи мамы и папы. Однако торжество оборачивается фантастическими событиями.

В научной лаборатории бабушки Коржик, Карамелька и Компот случайно запускают старый диван, который оказывается машиной времени. Персонажи отправляются в удивительное путешествие сквозь временные эпохи — от Каменного века и Античности до времен Средневековья и промышленного переворота.

Герои мультфильма впервые появились на экранах 24 октября 2015 года. За десять лет выросло не одно поколение зрителей, а сами котята успели стать персонажами полнометражных фильмов. Анимационная вселенная получила десятки наград и стала известной по всему миру.

В данный момент трейлер уже находится в открытом доступе. В рамках кинопоказа зрителям представят и ряд новых серий. Фильм появится в широком прокате 11 декабря 2025 года.

