«Я ошибся»: ICEGERGERT извинился за экстремистский лозунг на концерте в Москве

Фото, видео: Telegram/ICEGERGERT/iceicegergert; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Петербургский музыкант обратился к слушателям в своих соцсетях.

Рэпер ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт) записал видеообращение в личном блоге в соцсетях и признался, что позволил себе лишнего под воздействием спиртных напитков во время одного из концертов в Москве.

«Я не поддерживаю никакие запрещенные организации на территории России. Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах и публичных мероприятиях. Я ошибся», — говорит исполнитель.

Речь идет о тосте артиста, который он поднял на своем концерте 26 октября. В его речи фигурировала фраза «Жизнь ворам»*, которая является частью криминального подросткового движения «Арестантский уклад един» (АУЕ*), состоящей из банд несовершеннолетних преступников. Они сформировали свою систему норм и правил, похожую на идеологию российской организованной преступности. Они занимаются угрозами, вымогательствами, избиениями и сексуальными преступлениями.

Видео с того мероприятия опубликовала в своем Telegram-канале глава «Лиги безлопастного интернета» Екатерина Мизулина. Как отметил юрист Евгений Харламов в беседе с 5-tv.ru, за данную фразу рэперу может грозить четыре года тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд продлил меру пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой. Актриса была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово, когда у нее нашли вейп, в котором содержалось 0,4 грамма масла каннабиса.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация признана экстремистской на территории РФ.