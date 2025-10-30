Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/teutopress GmbH

Актриса и писательница скончалась в доме своего сына в Нью-Мексико.

В США скончалась американская актриса и писательница Мария Рива, дочь легендарной голливудской звезды Марлен Дитрих. Об этом сообщает Washington Post.

Издание отмечает, что Рива большую часть своей жизни посвятила заботе о матери, называя себя ее «служанкой». Актриса скончалась в доме своего сына в городе Хиле, штат Нью-Мексико.

Мария Рива была дочерью Марлен Дитрих и продюсера Рудольфа Зибера. Она выбрала актерскую карьеру и стала одной из первых женщин, добившихся успеха на американском телевидении.

За выдающиеся роли в телепостановках Рива дважды получила премию «Эмми» — в 1952 и 1953 годах. Ее смерть стала заметным событием для поклонников классического Голливуда, ведь с ее уходом завершилась целая эпоха.

