Мужчина убил трех человек и дразнил следствие кровавыми посланиями
Он также насмехался над семьями жертв.
Мужчина убил трех человек в американском штате Южная Каролина, оставляя на стенах домов жертв записки, написанные их кровью. Об этом сообщает People.
«Четвертая жертва за две недели, поймай меня, если сможешь», — написал он в одном из таких посланий, адресованных полиции.
Мужчина также насмехался над семьей одной из жертв, звоня и сообщая, что их родственник мертв.
Первой жертвой стал 36-летний мужчина, убитый после того, как злоумышленник ограбил его дом. Через два дня он убил двух мужчин, 62 и 35 лет, в круглосуточном магазине.
Мужчина признал себя виновным. В материалах суда указано, что он сталкивался с сексуальным насилием в детстве, проходил психиатрическое лечение с 11 лет и употреблял наркотики.
Смертный приговор мужчине был утвержден Верховным судом Южной Каролины 17 октября. Казнь назначена на 14 ноября; ему предоставлено право выбрать между смертельной инъекцией, расстрелом или электрическим стулом.
