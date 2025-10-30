Не глобальное потепление: что может привести к гибели человечества

Daily Mail: Эксперты рассказали, что может привести к гибели человечества

Фото: 5-tv.ru

В 2020 году стрелка «Часов Судного дня» была переведена на 100 секунд до полуночи — максимально близко к «концу света».

Изменение климата не приведет к гибели человечества, несмотря на многомиллиардные инвестиции в борьбу с глобальным потеплением. Людям следует сосредоточиться на более непосредственных угрозах, создаваемых самим человечеством. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова экспертов.

Недавнее исследование показало, что человечество с большей вероятностью уничтожит само себя, чем погибнет от климатического кризиса. Международные эксперты по экзистенциальным рискам считают, что самые серьезные угрозы исходят от ядерного и биологического оружия, а также от непреднамеренных последствий новых технологий.

«Изменение климата развивается десятилетиями, а ядерная война способна уничтожить цивилизацию за несколько часов», — отмечает доктор Рис Крилли из Университета Глазго

Ядерный конфликт

Даже локальный конфликт приведет к массовым пожарам, выбросу пепла в атмосферу и глобальному похолоданию, что вызовет коллапс сельского хозяйства и голод. Моделирование показывает, что применение всего 100 ядерных боеголовок может убить около двух миллиардов человек в течение двух лет.

Биологические катастрофы

Кроме того, растет риск биологических катастроф. Благодаря прогрессу в биотехнологиях и ИИ создавать смертельные вирусы стало проще, что повышает опасность пандемий, вызванных как злоумышленниками, так и случайными утечками из лабораторий.

«Искусственные пандемии могут уничтожить человечество, и это нельзя недооценивать», — предупреждает эксперт по экзистенциальным рискам Отто Бартен.

Изменение климата несет другие угрозы

Хотя изменение климата напрямую не убьет людей массово, оно усиливает другие угрозы. По словам доктора С. Дж. Бирда из Кембриджского университета, климатический кризис дестабилизирует геополитику, провоцирует войны, пандемии и кризисы продовольствия, создавая дополнительные риски для цивилизации.

Одним из символов глобальной опасности остаются «Часы Судного дня», созданные «Бюллетенем ученых-атомщиков» для наглядного отображения угроз ядерной войны и других экзистенциальных рисков. В 2020 году стрелка часов была переведена на 100 секунд до полуночи — максимально близко к «концу света» с момента испытаний водородной бомбы.

Эксперты подчеркивают, что предотвращение самоуничтожения человечества требует комплексного подхода: контроль над ядерными и биологическими арсеналами, этичное развитие технологий и глобальное сотрудничество для снижения рисков, которые могут привести к массовому вымиранию.

