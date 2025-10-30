В офисе «Россети Юг» в Ростове мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Ростове-на-Дону в офисе компании «Россети Юг» произошла трагедия — мужчина застрелил свою бывшую супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Следственном управлении СК РФ по Ростовской области уточнили, что тела мужчины и женщины были обнаружены в здании на улице Большая Садовая. По данным следствия, мужчина пришел в офис, где работала его бывшая жена, и на почве личных неприязненных отношений выстрелил в нее из огнестрельного оружия. Женщина скончалась на месте, после чего он свел счеты с жизнью.

В компании заявили, что оказывают правоохранительным органам всю необходимую помощь.

Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Азербайджане 19-летняя девушка лишила себя жизни после того, как семья жениха обвинила ее в позоре из-за свадебного платья. Об этом пишет Daily Mail.

По словам отца, трагедия произошла в Мингячевире вскоре после свадьбы. Он рассказал, что жених его дочери и его родители устроили скандал в доме, утверждая, будто платье невесты принесло семье стыд. Девушка не выдержала оскорблений и решила покончить с собой.

