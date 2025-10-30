«Белый призрак»: фотограф встретил в лесу рысь-мутанта

Фото: 5-tv.ru

Животное светилось изнутри.

Фотограф-любитель Анхель Идальго до сих пор не может поверить в то, что он встретил белоснежную иберийскую рысь. Не где-нибудь в зоопарке, а в дикой природе — у подножия горы в провинции Хаэн, на юге Испании. Об этом сообщает Elpais.

«Я был парализован. Не мог пошевелиться», — вспоминает он момент, когда впервые увидел перед собой животное.

Встреча случилась в начале октября. Несколько месяцев до этого Идальго неустанно возвращался в эти места, после того как одна из его фотоловушек зафиксировала загадочное животное с необычной окраской.

«Прошло всего пару секунд, но я сразу понял, что это не обычная рысь. Цвет меха был совсем другой — белый, с тенью золотистого света», — рассказывает он.

После этого он посвятил поискам «белого призрака» все свободное время.

«Часы, дни, недели, месяцы — безуспешно. Много раз я думал сдаться», — рассказывает он в социальных сетях.

Но судьба подарила ему второй шанс. По его словам, это случилось в промозглое утро после дождя. Вдали он заметил белое пятно, светящееся изнутри, и понял, что это та самая загадочная рысь.

Животное оказалось не мифом, а реальной самкой рыси по кличке Сатуреха — известной специалистам по программе восстановления иберийской рыси в Андалусии. Координатор проекта рассказал, что Сатуреха родилась в 2021 году с обычной окраской — рыжей с пятнами, — но позднее ее шерсть неожиданно побелела.

«Это не альбинизм и не лейцизм. Мы исследуем, что именно вызвало изменение пигментации. Возможно, это связано с экологическими факторами. При этом Сатуреха чувствует себя абсолютно нормально, охотится и приносит потомство», — рассказал координатор.

Специалисты отмечают, что характерные темные пятна на теле остались — значит, меланин, отвечающий за пигментацию, сохранился.

Случай Сатурехи не единственный. Несколько лет назад в Андалусии зафиксировали похожую трансформацию — самка, полностью побелевшая, позже вновь приобрела обычную окраску. Обе рыси происходят из одного региона, что, по словам ученых, может указывать на генетическую связь или на особую чувствительность к внешним условиям.

Сегодня иберийская рысь — символ успешного восстановления исчезающего вида. По данным переписи 2024 года, в Испании живут уже 2401 особь, из них 470 самок приносят потомство — рекордный показатель за последние десятилетия.

А для Анхеля Идальго встреча с белой рысью стала «моментом, который изменил все».

«Это было как увидеть дух леса. Всего две секунды, и она исчезла. Но этого достаточно, чтобы помнить всю жизнь», — говорит он.

